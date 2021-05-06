Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Ford Otosan’a 3 ödül

Ford Otosan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında gerçekleştirilen “Güçlü İletişim, Güvenli İşyeri İyi Uygulama Yarışması” ödül programında hem Kocaeli hem de Eskişehir Fabrikaları ile 3 ayrı dalda 3 ödül birden almaya hak kazandı.

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Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı iş birliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in katılımı ile online olarak gerçekleştirilen ödül töreninde, Ford Otosan Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt ve Ford Otosan Eskişehir Fabrika Müdürü Aysan Hoşver de hazır bulundular.

Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları, çalışanların sağlığı ve güvenliğini önceliklendiren ‘Çalışan Katılımlı Dijital Risk Bildirim Sistemi’ ile ‘Çalışan Katılımı ve Ortaklık Ödülü’ne layık görülürken, aynı zamanda Ford Otosan Kocaeli Fabrikası çalışanlarının yazıp, oynadığı ‘Gümbür Gümbür İSG Tiyatrosu’ ile ‘Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı. Ford Otosan Eskişehir Fabrikası ise ‘İSG Selfie’ projesiyle ‘Amaca Uygun Çalışma Ödülü’nün sahibi oldu.