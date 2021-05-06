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Marmara Denizi'ni saran salya uydudan böyle görüntülendi

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MARMARA Denizi'nde aylardır etkili olan 'müsilaj' yani deniz salyası uydudan da görünür hale geldi. Uydu fotoğraflarında salyanın Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olduğu ve Mudanya açıklarında ise halka oluşturduğu görüldü.  

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İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Önol'ün yayınladığı 4 Mayıs tarihli uydu fotoğrafında müsilajın boyutunun Marmara'da ulaştığı boyutu ortaya koyuyor.

 Fotoğrafta denizin bir çok noktasında sarı şekilde görülen müsilaj, Mudanya açıklarında halka oluşturduğu, Gemlik Körfezi kıyılarında da yoğunlaştığı görülüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Marmara'da 'salya' kabusu! İstanbul sahillerini sardı kokudan durulmuyor! Avşa Adası ve Erdek Körfezi de... Galeriye Gözat
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