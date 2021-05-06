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AK Partili Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e tepki: Kudüs davamızdır

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin devletinin başkentidir. Kudüs, davamızdır" dedi

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına çok sert tepki gösterdi.

 Kurtulmuş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm dünyanın ve İslam ülkelerinin gözü önünde siyonist İsrail zulmü her geçen gün mazlum Filistinlilere karşı şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail askerlerinin ve yasa dışı yerleşimcilerin ramazan şerifin başlangıcından itibaren düzenledikleri hain saldırıları lanetliyorum.

Katil ve işgalci İsrail’in yok etmeye çalıştığı ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak sadece Filistinlilerin değil İslam dünyasının ve insanlığın ortak sorumluluğundadır. Kudüs; İslam dünyasının kalbi ve Filistin devletinin başkentidir. Kudüs; davamızdır" dedi. 

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