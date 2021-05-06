Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan son dakika açıklaması

VAN'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise merkez üssü Tuşba olan depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise merkez üssü Tuşba olan depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 11:23'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğinin 7 km olduğunu belirtti. Dün gecede Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.