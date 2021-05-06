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Antalya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

FETÖ/PDY'e yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile bağlı büro amirliklerince, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Adliyeye sevk edildi 
27 Nisan'da Antalya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 şahıs serbest bırakıldı 
6 şüpheliden biri savcılık talimatıyla salıverilirken, zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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