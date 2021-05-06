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Böyle tevşik görülmedi aşı olana 25 euro verilecek

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Aşılamada geride kalan Sırbistan'da inanılmaz bir uygulama başlıyor. Cumhurbaşkanı Vuciç, "Aşıyı 31 Mayıs'a kadar olan herkes 3 bin dinar (yaklaşık 25 euro, 250 TL) alacak” dedi.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, yaptığı açıklamada Mayıs ayı sonundan önce Covid aşısı olan her vatandaşa, ödeme yapılacağını söyledi.

Sırp televizyonu Pink'e yaptığı açıklamada Vuciç, 31 Mayıs'a kadar aşı olanlara 3 bin dinar (yaklaşık 25 euro) yardım yapacaklarını söyledi.

Aşı olmak istemeyenlerin "bencilce ve sorumsuzca" davrandığı değerlendirmesinde bulunan Vucic, "Onlara yönelik ayrımcı önlemler alamayız. Sorumlu davranıp aşı yaptıranları ne şekilde ödüllendireceğimizi düşünüp böyle bir karara vardık" dedi.

Aşı uygulamaları aksadı

7 milyonluk nüfusun 1,3 milyonunun tamamen aşılandığını belirten Vuciç, aşılama çalışmalarının duraksamaya uğradığını belirtti.

Aşı olmayanlar virüse yakalanırsa ücretli izin yok

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, aşı olmayan kamu çalışanlarının virüse yakalandıkları takdirde ücretli izin alamayacaklarını sözlerine ekledi.

"Tıpta aşı için kimsenin para verdiğini ya da aldığını görmedim"

Sırbistan, alışveriş merkezlerinde aşılar sunarak ve gönüllüleri kuponlarla ödüllendirerek önümüzdeki dönemde uygulanan aşı miktarını artırmayı planlarken Sırp epidemiyolog Zoran Radovanoviç AFP'ye verdiği demeçte, "Tıp literatüründe Covid-19 aşıları için kimsenin para verdiğini ya da aldığını görmedim" dedi.

“Sadece Avrupa'da değil, dünyada da ilk olabiliriz" ifadelerini kullanan Zoran Radovanoviç, aşılama araçlarını parayla teşvik etmenin iki ucu keskin bir kılıç olabileceği konusunda uyardı.

Radovanoviç, "Bu durum aşırı yoksulluk içinde yaşayanları aşı olmaya zorlarken bazılarına karşı da aşıya karşı direnç oluşacak" derken, "İnsanlar, eğer devlet bana kendi iyiliğim için olduğunu söylediği bir şeyi yapmam için para ödüyorsa, o zaman bir şey şüphelidir" şeklinde düşünebileceklerini belirtti.

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