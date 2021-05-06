BIST 1.425
DOLAR 8,32
EURO 10,03
ALTIN 479,61
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Trabzon'da trafik ışıklarında feci kaza: Kamyonete arkadan çarpan sürücü öldü

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

TRABZON'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, trafik ışıklarında duran kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah 09.00 sıralarında Maçka istikametinden Trabzon istikametine doğru seyir halinde olan 79 yaşındaki Cavit Durmuş idaresindeki 61 TH 831 plakalı aracın Hacı Mehmet kavşağında trafik ışıklarında bekleyen 61 PC 670 plakalı kamyonete arkadan çarpmasıyla gerçekleşti.

Çarpmanın etkisiyle, ışıklarda bekleyen 61 BE 143 ve 61 DC 395 plakalı araçlarda da hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servisi arayarak olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, kazada hurdaya dönen aracın sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazaya karışan diğer araçların sürücüleri ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da feci kaza! Demir korkuluklarına vurarak durabildi: Yaralılar var
Anneler Günü için süper fırsatlar!
İngiltere ile Fransa arasında kriz çıktı İngiltere iki devriye gemisi gönderiyor
Bursa'da tonlarca meyve soğuk hava depolarında kaldı
Bireysel Emeklilik Sistemi yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı
Erzurum'da maganda kurşunu gözüne isabet eden 13 yaşındaki Pınar öldü
EPDK'dan Vadeli Elektrik Piyasası işletim usul ve esaslarında değişiklik
Eden Hazard gülüp eğlendi İspanyolları çılgına döndü: Güle güle
SpaceX’in Mars’a göndermeyi planladığı uzay mekiğinin prototipi SN15 başarılı şekilde yere indi
Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur operasyonu başlatıldı
Yorumlar