Fenerbahçe'den açıklama: Alanyaspor maçı penaltı atışıyla başlasın

Fenerbahçe yöneticisi ve basın sözcüsü Alper Pirşen, Alanyaspor maçına yönelik yaptıkları kural hatası başvurusunun derbiden önce karara bağlanması gerektiğini vurguladı.

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Fenerbahçe Kulübü, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle federasyona başvurmuştu. Mücadelede Fenerbahçe lehine penaltı kararı verilmiş ancak sonrasında karar iptal edilmiş ve ofsayt bayrağı kaldırılmıştı.

Hürriyet'e konuşan Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Alper Pirşen, sarı-lacivertli kulübün TFF'ye yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve maçın 28. dakikasında açık bir kural hatası yapıldığını belirterek maçın bu dakikadan Fenerbahçe’nin penaltı atışıyla yeniden oynanması gerektiğini ifade etti.

Alper Pirşen, federasyonun vereceği kararın Galatasaray - Beşiktaş derbisinden önce açıklanması gerektiğini ifade etti.

"İtirazın da ötesinde bir konu var"

"Dünyada futbolun kurallarını belirleyen IFAB’ın 2020-21 edisyonunda bu tip subjektif pozisyonlar için 11/2’nin içinde bir paragraf var. Örneklemelerin yer aldığı IFAB kaynaklarında da bu vaka birer açıklanmış ve penaltı olduğu yönünde örnek kullanılmış. Kararın penaltı olması gerektiğine ilişkin itirazın da ötesinde bir konu var ki bu medyada hiç konuşulmadı."

"IFAB Kural Kitapçığı’nda, bu pozisyon gibi müsabaka hakeminin subjektif yorumunu gerektiren konularda sahada inceleme, yani OFR (on-field review) uygulaması yapılması zorunludur. Hatta daha önce yüksek bir tavsiye olarak öngörülen bu uygulama, kural kitapçığının 2020-21 edisyonunda ana kural olarak değiştirilmiş."

"Kural hatası yapıldığı anlaşılıyor"

"1-Maçın hakemi OFR yapmamıştır yani saha içinde gidip görüntüden pozisyonu incelememiştir. Maçın görüntüleri bunun ispatıdır. Pozisyonda hakem saha içinde sadece VAR hakeminin ofsayt/ofsayt değil konusundaki objektif tespitini dinlemiş ve bununla yetinerek karar vermiştir."

"2-Hakem raporları da kural hatası yapıldığını itiraf eder niteliktedir. Hatta şu kadar ki, hem müsabaka hakemi, hem de VAR hakemi ne 11/2 maddesindeki yorum gerektiren ofsayt/penaltı uygulamasından, ne de buna bağlı olarak VAR protokolünde yer alan objektif/subjektif karar ayrımı ve OFR zorunluluğundan haberdar. Kural hatası yapmanın ötesinde, kuralı bilmiyor gibi görünüyorlar."

"3-Gene de TFF veya MHK emin olmak için en son noktada hakemlerin aralarındaki konuşmaları dinleyip, kuralla ilgili konuşup konuşmadıklarını, kararlarını hangi maddeler ve kriterler ışığında verdiklerini aydınlatmalı. Ancak maç görüntüleri ve hakem raporlarına baktığımızda kuralın bilinmediği ve kural hatası yapıldığı anlaşılıyor."

"Her sonuca razıyız, yeter ki hak yerini bulsun"

"Hakemler ‘Kural kitabına göre tartışmasız penaltı’ diyor ve ‘Ancak hakem hatası’ yorumu yapıyorlar. Çünkü maalesef kurallar çok iyi bilinmiyor. Olay, hakemin yorum hatasına indirgenmek isteniyor. Ancak ortada gözden kaçan çok önemli bir detay var ki, o da hakemin bu subjektif yorumu zorunlu olmasına rağmen yapmadığı, kararın VAR’dan ofsayt çizgisi incelemesiyle geldiği. Bu da bir kural hatası olduğunu gösteriyor. Yorum gerektiren konularda sadece VAR hakemin objektif tespitlerine göre hareket edilemez. Çıkar oynarız maç gene berabere de bitebilir, belki de sahada kaybedebiliriz de. Her sonuca razıyız yeter ki hak yerini bulsun, doğru kural uygulansın"