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Dışişleri Bakanlığı’ndan Letonya’ya 1915 olayları tepkisi

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Letonya Parlamentosu'nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararla ilgili, "Bu talihsiz ve hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Parlamentolar tarih yazma ve yargılama mekanları değildir" açıklaması yapıldı.

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Dışişleri Bakanlığı, Letonya Parlamentosu’nun 1915 Olayları konusunda aldığı karar hakkında açıklamada bulundu.

Bakanlık, “Letonya Parlamentosu’nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğindeki hükümsüz bir teşebbüstür. Bu talihsiz ve hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Parlamentolar tarih yazma ve yargılama mekanları değildir” ifadelerine yer verildi.

MSB'den açıklama
Öte yandan MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde işbirliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu.''

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