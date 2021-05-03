Marmara'da 'salya' kabusu! İstanbul sahillerini sardı kokudan durulmuyor! Avşa Adası ve Erdek Körfezi de...

"25 senedir buradayım ilk defa böyle bir manzara ile karşı karşıyayım. Burası Küçükçekmece Gölü'ne bağlı, iki saat içinde bu kadar doldu. Eskiden bazen yeşil su gelir giderdi ama bu sefer farklı. Ne olduğunu bilmiyorum, yakında bütün balıklar ölecek."