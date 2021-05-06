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Antalya'da anne kızdan kan donduran intihar! Camları folyo ile kaplayıp mangalı yaktılar

Demirören Haber Ajansı
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

ANTALYA'da, Nuray A. (52) ile kızı Melis D. (30) evde pencere camları ve kapıyı folyo ile kaplayıp, yatak odasında mangalda kömür yakarak intihar ettiler.

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Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1887 Sokak’taki bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Nuray A. ile birlikte yaşadığı kızı Melis D.’den haber alamayan komşuları, gece yarısına doğru polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, eve girdiğinde anne ve kızını yatak odasında hareketsiz yatarken buldu.

Karbonmonoksit zehirlenmesi

Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuray A. ile Melis D.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği saptanan Nuray A. ve Melis D.'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Not bırakmışlar! Basına yansımasın...

Kapı ve pencere camlarını folyo ile kapattıktan sonra yatak odasında mangalda kömür yaktıkları belirtilen anne ile kızının yakınlarına bıraktığı notta, olayın basına yansımasını istemediklerini yazdığı bildirildi.

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