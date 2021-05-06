Dağda kurbanlık dana avı başladı! Tuz dökerek tuzağa çekiyorlar sonra gelsin paralar
BURSA'da köylülerin yöntemi şaşırttı. Dağlık araziye salınarak başlarında çoban olmadan büyüyen danalar, kurban öncesi uyuşturucu iğneyle yakalanıyor. Tuzağa çekilen yerli ırk yabani danaları yakalamak kolay gibi görünse de aslında öyle değil...
Bursa'nın Gürsu ilçesi Katırlı dağlarında boz ırk olarak bilinen yerli ırk danalar dağda doğup burada yabani gibi büyüyor. Doğal yaşama uyumlu hayvanlar dağlarda sürüler halinde yaşayıp kendini yırtıcı hayvanlara karşı koruyor.
Sadece ayılara karşı koyamayan bu hayvanların yılda 30 tanesini ayılar telef ediyor. Dağda büyüyen bu hayvanlar burada kendi başlarına yaşayıp ürüyor.
Tuz döküp tuzağa çekiyorlar
Bu danaların sahipleri bu hayvanları uzaktan takip ediyor. 2 yaşına basan danalar kurban bayramı öncesi sahipleri tarafından dağın belli bölgelerine tuz dökülerek tuzağa çekilip uyuşturucu iğneyle yakalanıp kurbanda satılmak üzere ahırlara götürülüyor.
10 kişilik grup: Burada 2 ay kalan danaların evcilleşmesi sağlanıyor. Danaların sahipleri 10 kişilik grup halinde 50 gün boyunca dağda dana avına çıkıyor.