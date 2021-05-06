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İstanbul'da yangından kaçıp kendilerini dışarı attılar! Gözyaşlarına boğuldular

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Kısa sürede söndürülen yangını bina sakinlerinden bir kadın gözyaşları içinde izledi.

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Yangın Yunus Emre Mahallesi Ceylan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında bina bulunanlar kendini dışarı attı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında bina bulunanlar kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına itfaiye merdiveniyle yukarı çıkarak müdahale etti.

Görgü tanığı bir vatandaş ise yangında mahsur kalanın olmadığını ifade ederek, “Elektrik kontağı diyorlar ama bilmiyorum” dedi. Evlerinin çatısında çıkan yangını ev sahibi bir kadınla adam gözyaşlarıyla izledi. Yaralı ya da ölenin bulunmadığı yangında ağlayan ev sahiplerini komşuları teselli etti. Kesin çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacak.

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