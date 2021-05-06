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Vincent Aboubakar Galatasaray derbisinde forma giyebilecek mi?

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatamayan Kamerunlu golcünün tedavisi 1 hafta daha sürecek.

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Süper Lig lideri Beşiktaş, 40. haftada Galatasaray’ın konuğu olacak. Siyah Beyazlılar'da derbi öncesi Vincent Aboubakar’ın durumu belli oldu. Sakatlığı süren Kamerunlu golcü, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tedavisi devam eden Kevin N’Koudou’nun ise durumu belirsiz. Fransız oyuncunun maç kadrosunda olma ihtimali düşük.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Aboubakar ve N’Koudou’nun yokluğunda hücum hattını Larin, Gökhan Töre ve Ghezzal’dan oluşturacak.

Gökhan’a forvette görev vermeyi planlayan Yalçın, Larin’i ise sol kanatta sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Türk Telekom Stadı’nda Cumartesi oyanancak derbi, saat 20:30’da başlayacak.

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