BIST 1.429
DOLAR 8,31
EURO 10,02
ALTIN 478,75
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Ahmet Nur Çebi: Hocamızla yola devam edeceğiz

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Biz Sergen Yalçın ile kısa vadeli anlaşma yapmadık. Sergen, kulübün içinden gelen biri. Beşiktaş’ın hoca problemi yok. Hocamızla yola devam edeceğiz. Bunun lig sıralaması ile de alakası yok” sözlerini sarf etti.

Abone ol

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig’de cumartesi günü Galatasaray’la oynayacakları dev derbi öncesinde FANATİK gazetesine açıklamalarda bulundu.

Göreve geldiği ilk günden beri şampiyonluk inancı taşıdığını söyleyen Çebi, “Yeni bir takım oluşturduk. Kulübün mali yapısı itibarıyla transferleri istediğimiz gibi yapamadık. Bizden önce yapılan sözleşmelerin yükünden kurtulmamız zor oldu. Hâlâ kurtulmuş değiliz. Ancak bu durum Beşiktaş’ın önünde engel olmaz. Şampiyonluk inancım o şartlarda neyse, şimdi de o. Takım, 13. sıradayken de şampiyonluğun en güçlü adayıyız ve şampiyon olacağız diye açıklama yaptım. O zamanlar, ‘Tribüne oynuyor’ dediler. Bizim bu tür işler ile alakamız olmaz. Sadece güvenip inandığımızı söyleriz. Arşivler ortada” ifadelerini kullandı.

‘Hocamızla yola devam’
Başkan, “Biz Sergen Yalçın ile kısa vadeli anlaşma yapmadık. Sergen, kulübün içinden gelen biri. Gerçekten zor bir kişilik. Herkesin çalışabileceği hoca değil. Ama önemli olan yaptığı iş. Sergen hoca işini kusursuz yapıyor. Biz, idari olarak imkanlar çerçevesinde çalışma ortamı yaratıyoruz. Beşiktaş’ın hoca problemi yok. Hocamızla yola devam edeceğiz. Bunun lig sıralaması ile de alakası yok” sözlerini sarf etti.

‘Göndermeden gitmem dedi’
Tecrübeli teknik adama güvendiklerini söyleyen Çebi, “Sergen ne diyor, ‘Göndermeden bir yere gitmem.’ Bizim de öyle niyetimiz yok, hiç de olmadı. Camia olarak şampiyonluğa odaklandık. Üç lig, bir de kupada final maçımız var. Hocamıza ve oyuncularıma her zamanki gibi güveniyorum. İki kupayı kazanmak için yüreğimizi ortaya koyacağız. Bu zorlu süreçte çifte değil, üç bayram yaşayacağız inşallah” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İTÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Demir koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Anneler Günü için süper fırsatlar!
İstanbul'da yangından kaçıp kendilerini dışarı attılar! Gözyaşlarına boğuldular
Marmara Denizi'ni saran salya uydudan böyle görüntülendi
Vincent Aboubakar Galatasaray derbisinde forma giyebilecek mi?
Alparslan Kuytul'un gözaltı süresi uzatıldı
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e tepki: Kudüs davamızdır
Galatasaray evinde sıkıntılı, Beşiktaş deplasmanda iyi
Beylikdüzü'nde 2 genç kızın ölümüne neden olan alkollü sürücüye 6 yıl 8 ay ceza
140 suçtan kaydı var! Konya'da 13 yaşındaki çocuk 9 günde 3 kez hırsızlıktan yakalandı
Yorumlar