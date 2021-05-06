BIST 1.429
DOLAR 8,31
EURO 10,02
ALTIN 478,75
HABER /  SAĞLIK
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

İTÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Demir koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

İTÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Abone ol

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Demir, Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve sağlık durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Yoğun bakımda bulunan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İTÜ'den yapılan başsağlığı mesajında, "İTÜ inşaat mühendisliği 1982 mezunumuz, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz ve genel sekreterimiz Prof. Dr. İbrahim Demir'i Kovid-19 nedeniyle kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar üniversitemize emek veren değerli hocamız İbrahim Abimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ ailemize başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da yangından kaçıp kendilerini dışarı attılar! Gözyaşlarına boğuldular
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Vincent Aboubakar Galatasaray derbisinde forma giyebilecek mi?
Bakan Çavuşoğlu'dan turizmciyi sevindirecek açıklamalar! Tamamı aşılanacak
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e tepki: Kudüs davamızdır
Galatasaray evinde sıkıntılı, Beşiktaş deplasmanda iyi
Beylikdüzü'nde 2 genç kızın ölümüne neden olan alkollü sürücüye 6 yıl 8 ay ceza
140 suçtan kaydı var! Konya'da 13 yaşındaki çocuk 9 günde 3 kez hırsızlıktan yakalandı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Letonya’ya 1915 olayları tepkisi
Yorumlar