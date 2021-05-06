Bakan Çavuşoğlu'dan turizmciyi sevindirecek açıklamalar! Tamamı aşılanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. "Turizm sektöründe çalışanların tamamını aşılayacağız" diyen Çavuşoğlu, gerekli önlemlerin tamamen alınacağını, Alman turistleri Türkiye'ye beklediklerini belirtti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, ikili ilişkileri, bölgesel konuları, Türkiye - AB ilişkileri, Libya, Afganistan’dan çekilme süreci ve Filistin gibi konuları görüştüklerini belirtti.

Heyetler arası gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu, “AB’nin somut adımlar atması gerekiyor, Gümrük Birliği güncellenmeli” ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, "Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimiz. Almanya bunu her zaman vurguladı. Gelecekte de çok büyük önemi olacaktır" derken, "Almanya olarak Türkiye ile yapıcı ilişkileri savunuyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Maas, "(Türkiye-AB ilişkileri) Geçen sene zor bir yıldı. Bu sene daha iyi bir yıl olacağa benziyor" dedi.

Turizm görüşmeleri

"Turizm sektöründe çalışanların tamamını aşılayacağız" diyen Çavuşoğlu, "15 yataklı otellere bile sertifikasyon verdik. PCR testi uygulamamızı genişlettik. Vaka sayılarımız her geçen gün düşüyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile turizm konusunu konuştuklarını belirten Çavuşoğlu, müsteşarlarla da görüşmelerinin sürdüğünü, gerekli önlemlerin tamamen alınacağını, Alman turistleri Türkiye'ye beklediklerini bildirdi.

Libya'dan askerlerin çekilmesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Libya'da bulunan çok sayıda yabancı savaşçı var, paralı asker var. Bunların çekilmesi konusunda hemfikiriz” derken “İki egemen ülke arasındaki bir anlaşma gereği buraya verilen askeri eğitim ve danışmanlık desteği gibi ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi Libya'nın yararına değil. İki ülke arasındaki bu tür anlaşmalara üçüncü taraflar bakımından, doğru bir yaklaşım olmaz" ifadelerini kullandı.

İkili ticaret 40 milyar doları geçecek

‘Salgına rağmen karşılıklı ikili ticaretin 40 milyar doların üzerine çıkacağını görüyoruz’ ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, “Göç anlaşmamızın 60’ıncı yıl dönümü. Bu vesileyle Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin başarılarıyla gurur duyduğumuzu belirtmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'Koltuk krizi rekabetten çıktı'

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in 'Kadın olduğum için koltuk verilmedi' ifadesi üzerine açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "AB ziyaretindeki koltuk krizi Konsey ve Komisyon arasındaki rekabetten dolayı çıktı" derken, " Von der Leyen'in kadın olduğum için yaşandı sözü doğru değildir" dedi.