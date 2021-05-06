Zeytinburnu'nda çöken Hilal Apartmanı'nın çevresindeki 4 bina boşaltıldı

ZEYTİNBURNU'nda çöken apartmanın çevresindeki 4 bina boşaltıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada tespit analizlerine başlandığı bildirildi.

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Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde daha önce camları patladığı için boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı Hilal Apartmanı saat 10.30 sıralarında çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıldı. Çöken binanın etrafından 4 bina da boşaltıldı.

"Toplam 19 kişinin tahliye olduğu bilgisi verildi"

İstanbul Valiliği'nden çökme ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/2 sokak 27 numaralı binada bugün saat 10.30'da çökme meydana geldi.

1995 yılında inşa edilen ve yapı ruhsatı bulunmayan bina, 6 daire ve 1 dükkan oluşuyordu. Binada ikamet eden Kadir Yılmaz'dan alınan bilgiye göre Gece saat 23.00 sıralarında çatlama sesleri duydukları, camlarda kırılmalar olduğu için evi tahliye ettikleri, binada kimsenin kalmadığı ve toplam 19 kişinin tahliye olduğu bilgisi verildi"

"4 bina boşaltıldı ve tespit analizlerine başlandı"

"Binanın ilçe nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıtlarından bina sakinlerinin telefonlarına ulaşılmış, hepsi tek tek aranarak, binada kimsenin kalmadığı teyit edilmiştir. Alanda emniyet ve zabıta ekiplerimizce gerekli tedbirler alınmış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çöken bina etrafındaki 4 bina boşaltıldı ve tespit analizlerine başlandı. İlçe emniyet müdürlüğünce 50 Çevik Kuvvet personel 40 ve 70 zabıta personeli çevre emniyeti için görevlendirilmiştir. AKOM toplam 17 personel ve 4 araç İBB İtfaiye 30 personel ve 10 araç, 2 arama kurtarma köpeği, UMKE 6 Personel, 1 araç, AFAD 14 personel, 3 arama kurtarma köpeği, 5 araç, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü 6 personel görevlendirildi"