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Son dakika Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Politika faizi sabit kaldı

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Merkez Bankası son dakika faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizi oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.

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TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan  açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı.

Foreks anketine katılan 23 ekonomistin tamamı faizin sabit kalacağı tahmininde bulundu.

TCMB, Mart ayında 100 baz puanlık faiz artırımı beklentisine karşın 200 baz puanlık artırım kararı ile faiz bugünkü seviye olan yüzde 19,00'a yükseltilmiş, Nisan ayında ise beklentilere paralel olarak  sabit bırakmıştı.

Başkan Kavcıoğlu sinyali vermişti

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Banka'nın Genel Kurulu ve "Enflasyon Raporu" sunumunda, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü  göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist  etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde  oluşturmaya devam edeceklerini söylemişti.

Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 13,81, 12 ay sonrası için yüzde 11,81 ve 24 ay sonrası  için yüzde 9,99 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 12,2, 2022 yıl sonu için yüzde 7,5 seviyesinde bulunuyor. TÜİK en son tüketici  fiyatlarını yıllık %17,14 olarak açıkladı.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 17 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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