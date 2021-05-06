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ABD'li komutan Çin'in Afrika'ya erişiminin Atlantik için tehdit oluşturabileceği uyarısında bulundu

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ABD'nin Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Stephen Townsend, Çin'den sadece Pasifik'ten değil Atlantik'ten de tehdit gelebileceği uyarısı yaptı.

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Townsend, Associated Press ajansıyla yaptığı söyleşide, Pekin yönetiminin Afrika'nın batı kıyısında denizaltı veya uçak gemilerine ev sahipliği yapabilecek büyük bir donanma limanı kurmak istediğini söyledi.

Çin'in bu amaçla Moritanya'dan Namibya'nın güneyine uzanan ülkelere yaklaştığını ifade eden Townsend, bunun hayata geçmesi durumunda Çin'in Pasifik'in yanı sıra Atlantik'e savaş gemilerini konumlandırabileceğini vurguladı.

Stephen Townsend, "Savaş gemilerini yeniden silahlandırabilecekleri ve tamir edebilecekleri bir yer arıyorlar. Şimdi gözlerini Atlantik sahilinde böyle bir üs kurmaya dikmiş durumdalar." diye konuştu.

Townsend Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde de değerlendirmelerde bulunmuştu. ABD'li komutan, Çin'in ilk yurt dışı askeri üssünü Afrika kıtasında Cibuti'ye kurduğunu hatırlatarak, "Son zamanlarda bu üssü daha sonra uçak gemilerine bile destek verebilecek şekilde genişletiyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Biden yönetimi, Çin'in hızla artan ekonomik etkisini ve askeri gücünü ABD'nin başlıca uzun vadeli güvenlik sorunu olarak görüyor.

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