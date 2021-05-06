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Yeni aldığı otomobille memleketine dönerken Ordu'da kaza yapıp öldü

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

ORDU'da, yeni aldığı otomobille memleketine dönerken park halindeki TIR’a arkadan çarpan sürücü Ali Yüksel (37), yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Ünye Çevre Yolu Sahilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Yüksel yönetimindeki 61 HJ 095 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarında park halindeki 52 AY 745 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Ali Yüksel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yüksel'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Bu arada Yüksel'in, kaza geçirdiği otomobili ikinci el olarak satın alıp, memleketi Yozgat'a gitmek için yola çıktığı belirtildi.

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