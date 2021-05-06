BIST 1.429
DOLAR 8,31
EURO 10,02
ALTIN 478,75
HABER /  EKONOMİ
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Merkez Bankası faizi sabit tuttu döviz ve altın düşüşe geçti! Euro gürler sonra 10 liranın altında

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Merkez Bankası'nın mayıs ayında faizi sabit tutmasının ardından döviz ve altın fiyatları düşüşe geçti. Euro günler sonra 10 liranın altını gördü... İşte piyasalarda son durum...

Abone ol

Merkez Bankası'nın yüzde 19'luk faizi sabit tutmasının ardından piyasalar hareketlendi. Dolar düşüşe geçerken, Euro günler sonra ilk kez 10 liranın altını gördü. Dolar kuru hafta boyunca 8,30 üzerindeki seyrini sürdürürken Para Politikası Kurulu kararının ardından hızlı bir şekilde inişe geçti. 

Saat 14:10 itibariyle piyasalar: Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasının ardından dolar hızlı bir düşüşe geçerek 8:30'un altına indi ve 8.28 liradan işlem görmeye başladı. Euro ise günler sonra ilk kez 10 liranın altına indi. Güne 479 liradan başlayan gram altın da faiz kararıyla birlikte 478 liraya geriledi.  

Saat 11:00 itibariyle piyasalar: Dolar hafif düşüşle güne başladı ve 8.32 seviyesinde işlem görürken, dolar 10 lira seviyesinin üzerinde ve hafif yükseliş trendinde. Serbest piyasada gram altının fiyatı 479 liranın üzerinde seyrederken, çeyrek altının satış fiyatı da 784 lira... 

ÖNCEKİ HABERLER
'Balıkçılık sorunu' İngiltere ve Fransa'yı karşı karşıya getirdi
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Cem Küçük'ten flaş sözler: Erdoğan seçilmezse hepimizi tutuklarlar
Bingöl'de korkunç olay! Foseptik parçalanmış halde ceset bulundu
Son dakika Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Politika faizi sabit kaldı
İzmir'de tarlada baygın halde bulunmuştu! Acı haber geldi
THY Euroleague'de Final-Four programı belli oldu
Sakarya'da vaka sayıları düştü! İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü: 300 bin aşı yapıldı
Antalya'da anne kızdan kan donduran intihar! Camları folyo ile kaplayıp mangalı yaktılar
Zeytinburnu'nda çöken Hilal Apartmanı'nın çevresindeki 4 bina boşaltıldı
Yorumlar 3 yorum