Merkez Bankası faizi sabit tuttu döviz ve altın düşüşe geçti! Euro gürler sonra 10 liranın altında

Merkez Bankası'nın mayıs ayında faizi sabit tutmasının ardından döviz ve altın fiyatları düşüşe geçti. Euro günler sonra 10 liranın altını gördü... İşte piyasalarda son durum...

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Merkez Bankası'nın yüzde 19'luk faizi sabit tutmasının ardından piyasalar hareketlendi. Dolar düşüşe geçerken, Euro günler sonra ilk kez 10 liranın altını gördü. Dolar kuru hafta boyunca 8,30 üzerindeki seyrini sürdürürken Para Politikası Kurulu kararının ardından hızlı bir şekilde inişe geçti.

Saat 14:10 itibariyle piyasalar: Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasının ardından dolar hızlı bir düşüşe geçerek 8:30'un altına indi ve 8.28 liradan işlem görmeye başladı. Euro ise günler sonra ilk kez 10 liranın altına indi. Güne 479 liradan başlayan gram altın da faiz kararıyla birlikte 478 liraya geriledi.

Saat 11:00 itibariyle piyasalar: Dolar hafif düşüşle güne başladı ve 8.32 seviyesinde işlem görürken, dolar 10 lira seviyesinin üzerinde ve hafif yükseliş trendinde. Serbest piyasada gram altının fiyatı 479 liranın üzerinde seyrederken, çeyrek altının satış fiyatı da 784 lira...