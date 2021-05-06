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Hüseyin Yücel: Beşiktaş için elimi taşın altına koyarım

Beşiktaş eski yöneticilerinden ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Gazeteci Kenan Taş’ın Youtube kanalına konuk oldu.

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Yeni kurdukları SEY Vakfı’nın yaptığı burs çalışmaları hakkında bilgi veren Yücel, bu yıl 125 öğrenciye burs verecekleri açıkladı. Ayrıca Beşiktaş ile ilgili bir soruya da Yücel, "başkan olmak hayalim var ama şuan onun için bir girişimde bulunmuyorum" dedi.

Yücel, "Beşiktaş'ın zorlandığı bir transfer konusunda elini taşın altına koyacağını, hoca ve yönetim konuşup yardımcı olacağını" ifade etti.

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