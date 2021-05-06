30 yıl hapisle aranan firari hükümlü, Konya'da yakalandı

KONYA'da, 5 ilde karıştığı ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 11 kaydı olan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Umut Çelik, saklandığı evde yakalandı.

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‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 11 kaydı olan ve Bursa, Ankara, İzmir, Elazığ ile Kastamonu'daki mahkemelerce toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis ve 3 bin 500 TL para cezası verilen Umut Çelik’in Konya’da olduğu tespit edildi. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü Çelik’i Ayanbey Mahallesi Emiroğlu Sokak’taki adresine düzenlenen operasyonla yakaladı.