BIST 1.431
DOLAR 8,31
EURO 10,04
ALTIN 484,28
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

30 yıl hapisle aranan firari hükümlü, Konya'da yakalandı

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

KONYA'da, 5 ilde karıştığı ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 11 kaydı olan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Umut Çelik, saklandığı evde yakalandı. 

Abone ol

‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 11 kaydı olan ve Bursa, Ankara, İzmir, Elazığ ile Kastamonu'daki mahkemelerce toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis ve 3 bin 500 TL para cezası verilen Umut Çelik’in Konya’da olduğu tespit edildi. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü Çelik’i Ayanbey Mahallesi Emiroğlu Sokak’taki adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Tunceli Ovacık Belediyesi'nde çalışacak kimse kalmadı! İşler başkana kaldı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Haldun Üstünel 20'li yaşlar akımında Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
AK Partili Bekir Bozdağ: Teklifler yeni anayasa sürecine katkı verecektir
İskoçlar yol ayrımında halk sandık başında
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Batı ülkelerine gözdağı! Cevapsız bırakmayacağız
En büyük pembe elmasa dudak uçuklatan fiyat biçildi
Tam kapanma 19 Mayıs sonrasına uzayacak iddiası! Fuat Oktay'dan açıklama geldi
Yeni aldığı otomobille memleketine dönerken Ordu'da kaza yapıp öldü
26 gündür kayıptı! Bingöl'de foseptikte korkunç halde bulundu
Yorumlar