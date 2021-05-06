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ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Antalya'da feci olay! Babasını arayıp helallik istedikten sonra intihar etti

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

ANTALYA'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet B. (32), komşuya giden babasını telefonla arayıp helallik istedikten sonra, av tüfeğiyle intihar etti.

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Aksu ilçesinde öğle saatlerinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve sürekli ailesiyle tartışan Ahmet B., komşusuna ziyarete giden babası Mehmet B.'yi arayıp, intihar edeceğini söyleyerek helallik istedi. 

Ahmet B., telefonu kapattıktan sonra av tüfeğini başına dayayıp tetiği çekti. Eve koşan Mehmet B., oğlunu kanlar içinde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmet B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Oğlunun arkasından gözyaşı döken Mehmet B., "Bunu bize nasıl yaptın? Şimdi biz ne yapacağız?" dedi.

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