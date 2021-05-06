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Bakan Murat Kurum: İstanbul'da çöken binanın çevresindeki 4 bina tahliye edildi

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde çöken binanın çevresinde hasar tespit çalışmalarının başladığını, çevredeki 4 binanın da tahliye edildiği açıkladı.

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Bakan Kurum, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde çöken bina nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dilediğin bulundu. Olayın ardından bakanlık ekiplerinin bina çevresinde hasar tespit çalışması başlattığını belirten Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Çöken binanın çevresindeki 4 bina da tahliye edilmiştir. Can kaybı yaşanmaması tesellimiz oldu; ancak İstanbul’daki bu olay binalarımızı güçlendirmenin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Vatandaşlarımıza çağrımız, binalarınızın risk durumunun tespiti için mutlaka başvurunuzu yapın. Bakanlık olarak kentsel dönüşümde vatandaşlarımıza kira, taşınma yardımı ve kredi desteği sağlıyoruz. Kentsel dönüşüm seferberliğine omuz veren belediyelerimizle, vatandaşlarımızla şehirlerimizi afetlere, depremlere karşı hazır hale getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."

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