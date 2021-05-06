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Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü! Araçlar enkaz altında kaldı

Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü! Araçlar enkaz altında kaldı

İSTANBUL Zeytinburnu’nda 5 katlı bir bina çöktü. Dün akşam boşaltıldığı öğrenilen binanın çökmesinin ardından park halindeki çok sayıda araç göçük altında kaldı. Yıkılan bina ise drone ile havadan görüntülendi

Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü! Araçlar enkaz altında kaldı

Dün akşam gelen sesler üzerine boşaltıldığı öğrenilen bina, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. 

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Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü! Araçlar enkaz altında kaldı

Çökmenin ardından ortalığı toz bulutu kapladı. 

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Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü! Araçlar enkaz altında kaldı

Binanın yıkılmasından kısa sürece binaya giren bir kişi, içeride bulunan eşyalarını aldıktan sonra dışarı çıktı. 

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Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü! Araçlar enkaz altında kaldı

Şahsın dışarı çıkmasının ardından bina da yıkıldı.

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