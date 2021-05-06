Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü! Araçlar enkaz altında kaldı
İSTANBUL Zeytinburnu’nda 5 katlı bir bina çöktü. Dün akşam boşaltıldığı öğrenilen binanın çökmesinin ardından park halindeki çok sayıda araç göçük altında kaldı. Yıkılan bina ise drone ile havadan görüntülendi
Dün akşam gelen sesler üzerine boşaltıldığı öğrenilen bina, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü.
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Çökmenin ardından ortalığı toz bulutu kapladı.
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Binanın yıkılmasından kısa sürece binaya giren bir kişi, içeride bulunan eşyalarını aldıktan sonra dışarı çıktı.
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Şahsın dışarı çıkmasının ardından bina da yıkıldı.
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