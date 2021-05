Reklamla parlamıştı! Ünlü şarkıcı Nick Kamen hayatını kaybetti

Ünlü İngiliz şarkıcı ve model Nick Kamen 59 yaşında yaşamını yitirdi.

Dünyaca ünlü model ve şarkıcı Nick Kamen 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kamen’in ölüm haberi ailesine yakın bir kaynak tarafından doğrulandı. Guardian’ın haberine göre Kamen’in uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Kamen’in kariyeri 1985 yılında oynadığı bir reklam filmi sayesinde değişti. ABD’li bir giyim markası için kamera karşısına geçen Kamen, oynadığı reklamla pop müziğin kraliçesi Madonna’nın da dikkatini çekti. Madonna’nın da desteğiyle müzik kariyerine adım atan Kamen, 1986 yılında ‘Each Time You Break My Heart’ isimli şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurdu. 1987-1992 yılları arasında dört şarkıya daha imza atan Kamen, 1996 yılında ‘Loving You Is Sweeter Than Ever’ şarkısını yeniden yorumlayarak hit oldu.







"Çok fazla acı çektin"

Kamen’in ölümü sonrası Madonna da sosyal medyadan üzüntüsünü paylaştı. Madonna Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gittiğini bilmek kalbimi kırıyor. Her zaman çok nazik ve tatlı bir insandın. Çok fazla acı çektin, umarım gittiğin yerde daha mutlusundur Nick Kamen” ifadelerini kullandı.