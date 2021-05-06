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Covid-19'a yönelik aşılamaya Ramazan bayramı düzenlemesi

Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin talebi üzerine Ramazan Bayramı için yeni bir karar aldı. 10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezleri'nin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı. Vatandaşlar aşı randevularını hastanelere yönlendirebilecek ya da bayram sonrasına erteleyebilecek.

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Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay imzasıyla dün yayımlanan genelgede, Cumhurbaşkanlığı kararındaki “hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması şartı” hatırlatıldı.

Genelgede, “Sahadan iletilen uygulama farklılıklarına istinaden uygulamaya yönelik açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda ilgili tarihlerde hizmet ihtiyacına göre, TSM/İSM’lerde ilçe yöneticilerini ASM’lerde ise birimlerine kayıtlı nüfustaki kişilerin koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyerek, aile hekimlerinin kendi planlamalarını yapmaları gerekmektedir” denildi.

Aile hekimleri artık izinli
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) İkinci Başkanı Yusuf Eryazğan konuyla ilgili şunları söyledi: Bugün yayımlanan tam kapanma döneminde birinci basamak sağlık hizmetleri konulu Sağlık Bakanlığı yazısı ile idari izinli oldukları, 10-11-12 mayıs 2021 tarihlerinde aile sağlığı merkezlerinde planlamanın aile hekimlerinin yetkisinde olduğu bildirilmiştir. Aile hekimleri, kendilerine kayıtlı bireylerin aşı planlamasını hastaneye alarak ya da erteleyerek idari izinlerini kullanabilecektir."

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