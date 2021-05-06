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Konya'da cinayet! Tartıştığı ağabeyini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

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KONYA'nın Karatay ilçesinde tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kardeşi kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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Konya'da evlerinin önünde tartıştığı ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyad Hamza Sokak'ta ağabeyi Rahim A'yı (35) bıçaklayarak öldüren Uğur A'nın (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kardeşi kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

 Olay

Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyad Hamza Sokak'ta dün Uğur A'nın (19) tartışma sırasında bıçakla yaraladığı ağabeyi Rahim A. (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Zanlı Uğur A, olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra yakalanmıştı.

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