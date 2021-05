TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’den Radyo Yayıncılığının 94. Yılına Özel Kutlama Mesajı

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Radyoları’nın kuruluşunun 94. yıl dönümünde çalışma arkadaşlarına tebrik mesajı gönderdi. Radyonun kıymetinin bilincinde olduklarını belirten Eren, “Teknolojinin sağladığı imkânlar, kamu yayıncılığının ilkeleri ve ‘Özü Sözü İnsan’ anlayışımızın gereklerini bir araya getiriyor; radyolarımızı yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

6 Mayıs 1927’de Eşref Şefik’in anonsuyla başlayan “telsiz telefon” günlerinden bugüne, yolculuğuna dünyanın en saygın seslerinden biri olarak devam eden TRT Radyoları, yayıncılıkta 94. yılını kutluyor. Yüzyıla yakın yayın hayatının bu önemli gününde TRT Radyo çalışanlarına tebrik mesajı gönderen TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, “TRT Dinle” dijital platformunun da radyolara güç katacağına inandığını belirtti. Eren, 94. yıl dönümüne özel bu akşam saat 18.00’de TRT Radyo 1’in Gün Ötesi programına konuk olacak.

Eren kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kıymetli çalışma arkadaşlarım. Radyo yayıncılığımızın 94. yaşı kutlu olsun. ‘Alo alo muhterem samiin... Burası, İstanbul Telsiz Telefonu…’ Sirkeci Meydanı’nda yankılanan bu ilk anons, aradan geçen zamanla birlikte mesafeleri aşıp, ülkemizin şehirlerine, kasabalarına, köylerine ulaştı. Kimi ajansı takip etti radyodan, kimi ‘Arkası Yarın’ları, kimi selamını iletti uzun zamandır görmediği dostuna, kimi sıradaki türküyü sevdiği için tuttu... Gerçekleştirdiği ilkler ile alanında öncü olan radyolarımız, evlerimize misafir, gönüllerimize yâren oldu her daim.

Teknolojinin gelişmesi ve iletişim araçlarının farklılaşmasıyla birlikte radyonun geleceği için olumsuz birçok şey söylense de zaman, bu öngörülerin tamamını boşa çıkardı. Radyo, insanı her an etkisi altına alan sırlı hâli ve onun en özel hislerini ihtiva etmesiyle gelenekten geleceğe güçlü bir köprü, gönülden gönüle nihayetsiz bir yol olma özelliğini bugün hâlâ sürdürüyor. TRT olarak radyonun kıymetinin bilincindeyiz. Nice usta sanatçıdan, nice emektardan bizlere miras kalan bu sesi can kulağımızla dinliyoruz. Teknolojinin sağladığı imkânlar, kamu yayıncılığının ilkeleri ve ‘Özü Sözü İnsan’ anlayışımızın gereklerini bir araya getiriyor; radyolarımızı yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda tanıtımını yapacağımız ‘TRT Dinle’ dijital platformumuzun da radyolarımıza güç katacağına inanıyorum.

Salgın sürecinin beraberinde getirdiği zorluklara rağmen fedakârca çalışan spikerlerimize, yapımcılarımıza, TRT Radyo Sanatçılarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Türkiye’nin işitsel hafızası olan radyolarımıza Eşref Şefik’in ilk anonsundan bu yana katkıda bulunan tüm emektarlarımıza şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal edenleri rahmetle yâd ediyorum. Nice güzel yıllara.”