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Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın sözleşmesini uzattı

Anadolu Efes, Başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

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Anadolu Efes'te üçüncü dönemini sürdüren Başantrenör Ergin Ataman, lacivertli-beyazlı ekiple iki yıllık sözleşme yeniledi. Anadolu Efes'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Koç Ergin Ataman ile iki yıl daha birlikteyiz! Birlikte nice zaferlere!' ifadeleri kullanıldı.

Efes'in başında 1 Euroleague ikinciliği, 1 Euroleague üçüncülüğü, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Kupası, altyapılarda ise 1 Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, 3 Genç Erkekler Türkiye Şampiyonluğu ve 2 Ümit Erkekler Türkiye Şampiyonluğu bulunan Ataman, bu sene de Almanya'nın Köln kentinde yapılacak THY Euroleague Final Four'a takımını taşıdı.

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