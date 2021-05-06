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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 5 Mayıs'ta paylaştığım grafikte il adları yanlış yerleştirilmiştir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığı grafikte il adlarının yanlış yerleştirildiğini duyurdu. Koca, grafiğin doğru halini bugün yeniden paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.

"5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir" diyen Koca, "Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum" ifadesini kullandı.

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