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Mustafa Cengiz kararını verdi: Başkanlık seçiminde aday olmayacak

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sarı-Kırmızılıların yeni başkanının belirleneceği seçimde aday olmayacağını açıkladı.

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Galatasaray'da en geç Haziran ayı içerisinde yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesi Başkan Mustafa Cengiz, kararını verdi.

Cengiz, seçimde aday olmayacağını ifade ettiği açıklamasında "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm" sözlerine yer verdi.

Mustafa Cengiz'in duyurusu:

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