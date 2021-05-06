BIST 1.428
DOLAR 8,29
EURO 10,01
ALTIN 483,57
HABER /  EKONOMİ
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

TUSAŞ başarısına yeni bir kilometre taşını daha ekledi 200. teslimat gerçekleşti

TUSAŞ, havacılık sektörü şirketlerinden Spirit'e toplam 200 uçaklık set teslimatı gerçekleştirdi. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, 'Dünya hava aracı yapısalları sektörünün katalizör markalarından Spirit ile iş birliğimiz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz teslimatlarımıza bir yeni kilometre taşını daha ekledik. Airbus A220 uçakları için üretimini gerçekleştirdiğimiz kritik parçaların 200'üncüsünü teslim etmenin heyecanı içindeyiz.' de

Abone ol

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), dünya havacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden Spirit'e yönelik teslimatlarına devam ediyor.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, "Airbus A220 Fixed Trailing Edge" için 2012'de detay parça sevkiyatıyla başlayan süreçte 2014'te ilk bitmiş ürün teslimatını gerçekleştiren şirket, bugüne kadar toplam 200 uçaklık seti Spirit'e teslim etti. TUSAŞ, proje kapsamında toplam 1770 uçaklık set teslim etmeyi hedefliyor.

Kanat üzerinde firar kenarında bulunan ve hareketli detayların (Spoiler, Aileron ve benzeri) ve iniş takımının bağlandığı parça olarak adlandırılan "Fixed Trailing Edge" kapsamında bir uçaklık sette her kanatta birer adet olmak üzere toplam 2 adet iç ve 2 adet dış spar bulunuyor. TUSAŞ, bu kapsamda kanat üzerindeki hareketli detay parçaların monte edildiği sparları içeren ve iniş takımının bağlandığı parçayı ifade eden "Fixed Trailing Edge" üretimine aralıksız devam ederken toplam 200 uçaklık setin teslimatını da tamamladı. Airbus ve Boeing başta olmak üzere birçok önemli havacılık şirketi ile "tek kaynak" olarak sürdürdüğü hava yapısalları üretiminde birçok ödüle layık görülen TUSAŞ, üretimde kalite ve hatasız üretimi esas alarak faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Dünya hava aracı yapısalları sektörünün katalizör markalarından Spirit ile iş birliğimiz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz teslimatlarımıza bir yeni kilometre taşını daha ekledik. Airbus A220 uçakları için üretimini gerçekleştirdiğimiz kritik parçaların 200'üncüsünü teslim etmenin heyecanı içindeyiz. Spirit ile stratejik iş birliğimiz uzun yıllara dayanıyor. Hem Spirit hem de TUSAŞ tarafında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor, stratejik iş birliğimizin artarak devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Cengiz kararını verdi: Başkanlık seçiminde aday olmayacak
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Samsun'da hastanede rezalet! Genç kadına tecavüz eden hasta bakıcı hapsi boyladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 5 Mayıs'ta paylaştığım grafikte il adları yanlış yerleştirilmiştir
BioNTech karşı çıktı! Özlem Türeci 'kötü bir fikir' deyip ekledi: Daha fazla üretilemez
Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın sözleşmesini uzattı
"Korona değil, ilaçlar öldürüyor" demişti! Aleyna Tilki hakkındaki "aşı" soruşturmasına takipsizlik kararı
AK Parti Sözcüsü Çelik, Filistinlilerin evlerini gasbeden İsrail'i kınadı
Reklamla parlamıştı! Ünlü şarkıcı Nick Kamen hayatını kaybetti
Aykut Erdoğdu tazminat cezalarını nasıl ödediği belli oldu! CHP'li belediyeleri haraca bağlamış
Yorumlar