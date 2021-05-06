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ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Trendyol'da kriz çıktı! Ortalık karıştı

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Ünlü alışveriş sitesi Trendyol’da nedeni açıklanmayan şekilde yaşanan sorun satıcıları ve vatandaşları etkiledi.

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Koronavirüs döneminde patlayan internet alışverişleri büyük önem taşıyor. Online satış platformu Trendyol’da satıcılar, siparişlerinin gösteriminin yapılamaması nedeniyle sorun yaşadı.

Trendyol uygulamasında sorun çıktı 
Trendyol’da yaşanan sorun nedeniyle satıcılar siparişlere bir süre ulaşamadı. Kısıtlamalar nedeniyle evde kalan vatandaşlar siparişlerini iletememesi nedeniyle problem yaşadı.

Trendyol tarafından yapılan açıklamada ise bazı siparişlerin gösterimlerinde geçici bir sorun yaşandığını, sorunun giderildiği duyuruldu.

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