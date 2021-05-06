İngilizlerden UEFA'ya skandal İstanbul başvurusu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul yerine kendi stadyumlarında oynanması için UEFA'ya başvuru yaptı.

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İngiliz takımları Manchester City ile Chelsea, 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde karşı karşıya gelecek.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Manchester City ile Chelsea arasındaki finalin İstanbul yerine kendi statları olan Villa Park'ta oynanması için UEFA ve İngiltere Futbol Federasyonuna başvurdu.