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İngilizlerden UEFA'ya skandal İstanbul başvurusu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul yerine kendi stadyumlarında oynanması için UEFA'ya başvuru yaptı.

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İngiliz takımları Manchester City ile Chelsea, 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde karşı karşıya gelecek.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Manchester City ile Chelsea arasındaki finalin İstanbul yerine kendi statları olan Villa Park'ta oynanması için UEFA ve İngiltere Futbol Federasyonuna başvurdu.

UEFA Medya Sorumlusu Pedro Pinto ise "Şampiyonlar Ligi finalinin başka bir yerde oynanma ihtimaline dair İngiliz basınında spekülasyonlar görüyorum. Finali İstanbul'dan alma planı olmadığını söyleyebilirim" ifadelerinde bulundu.

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