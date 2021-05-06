Pilot kötü hava koşulları nedeniyle sefer gecikince yolculara pizza ısmarladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde American Eagle havayolu şirketine ait 4798 sefer sayılı uçuşu Key West Florida'dan Charlotte Kuzey Carolina'ya uçmayı planlıyordu.

Kötü hava koşulları nedeniyle 40 dakika geç kalkan uçak, daha sonra fırtına nedeniyle Charleston Güney Carolina'ya inmek zorunda kaldı.

Charleston havalimanının pistinde bir saat 22 dakika yeniden havalanmayı bekleyen uçağın pilotu ise yolculara pizza ısmarladı.

"Mürettebatımızla gurur duyuyoruz"

Adının John olduğu öğrenilen pilot, altı saatin ardından uçağı Charlotte'a ulaştırırken; olayla ilgili konuşan American Eagle yetkilisi, "Mürettebatımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Yetkili, "Her gün müşterilerimize büyük özen gösteren American Eagle ekibiyle ve diğer bölgesel ortaklarımızla inanılmaz derecede gurur duyuyoruz. Ekibimiz sürekli olarak sektörün en iyisi olduklarını kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.