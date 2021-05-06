Pilot kötü hava koşulları nedeniyle sefer gecikince yolculara pizza ısmarladı
ABD'de Florida'dan Kuzey Carolina'ya gerçekleşmesi planlanan uçuş, kötü hava koşulları nedeniyle 40 dakika ertelendi. Daha sonra fırtına nedeniyle Güney Carolina'ya inmek zorunda kalan uçağın pilotu, bir saat 22 dakika yeniden havalanmayı bekleyen yolculara pizza ısmarladı.Abone ol
Amerika Birleşik Devletleri'nde American Eagle havayolu şirketine ait 4798 sefer sayılı uçuşu Key West Florida'dan Charlotte Kuzey Carolina'ya uçmayı planlıyordu.
Kötü hava koşulları nedeniyle 40 dakika geç kalkan uçak, daha sonra fırtına nedeniyle Charleston Güney Carolina'ya inmek zorunda kaldı.
Charleston havalimanının pistinde bir saat 22 dakika yeniden havalanmayı bekleyen uçağın pilotu ise yolculara pizza ısmarladı.
"Mürettebatımızla gurur duyuyoruz"
Adının John olduğu öğrenilen pilot, altı saatin ardından uçağı Charlotte'a ulaştırırken; olayla ilgili konuşan American Eagle yetkilisi, "Mürettebatımızla gurur duyuyoruz" dedi.
Yetkili, "Her gün müşterilerimize büyük özen gösteren American Eagle ekibiyle ve diğer bölgesel ortaklarımızla inanılmaz derecede gurur duyuyoruz. Ekibimiz sürekli olarak sektörün en iyisi olduklarını kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.
Daha önce Kanada'da olmuştu
Daha önce de Mart 2019'da Air Canada'nın Toronto-Halifax seferini yapan yolcu uçağı Halifax Havalimanı'na inişinin ardından pistten çıkmış; Air Canada'nın Halifax'a gelecek bir başka uçağı Fredericton'a yönlendirilerek meydanın açılmasını beklerken kaptan pilot, yolcular için pizza sipariş etmişti.