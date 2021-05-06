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Koronavirüsün yeni belirtisi tırnaklar mı? Ünlü İngiliz profesör açıkladı

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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni semptomlarını izlemek için çalışan Zoe Covid Semptom Çalışması uygulamasının baş araştırmacısı Profesör Tim Spector, tırnaklarda oluşan beklenmedik olukların ya da çizgilerin virüse yakalanmış olunduğunun işareti olabileceğini söyledi. Spector, Kovid olan kişilerin tırnaklarının enfeksiyon sırasında zayıfladığını belirtirken; enfeksiyonun geçmesinin ardından tırnaklarda yatay çizgiler kaldığını tespit ettiğini bildirdi.

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2019'un son günlerinden bu yana dünyadaki en önemli konu olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili birçok araştırma devam ediyor.

İngiltere'de yapılan bir yeni bir araştırmaya göre; tırnaklarda ortaya çıkan bir izin kişinin daha önce Kovid-19 geçirdiğine işaret edebileceği belirtildi.

İngiliz Profesör Tim Spector tarafından yapılan açıklamada; tırnakların kişilerin Kovid-19 olup olmadığını ya da daha önce geçirip geçirmediğini gösterebileceğini söyledi.

Kovid-19 geçiren kişilerin tırnaklarında izler olduğunu belirten Spector, tırnaklarda oluşan çizgilerin kişinin hastalık geçirip geçirmediğine işaret ettiğini bildirdi.

Zoe Covid Semptom Çalışması uygulamasının baş araştırmacısı Profesör Tim Spector, "Kovid tırnaklarında net ve belirgin çizgiler meydana gelir" ifadelerini kullanırken; 'beau çizgileri' olarak adlandırılan tırnaktaki yatay girintiler olarak görünen bu çizgilerin yaralanma veya hastalık nedeniyle tırnak büyümesindeki duraklamaya tepki olarak ortaya çıktığı bildirildi.

Independent'ta yer alan haberde; araştırmanın daha da büyütülebileceği belirtilirken; Beau çizgilerinin kızamık ya da kabakulak hastalıklarından sonra da gelişebildiğinin altı çizildi.

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