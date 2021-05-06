İmamoğlu'nun açıklaması tepki çekti, AK Parti'den cevap geldi

İBB Başkanı İmamoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarının engellendiğini açıkladı, sonradan İBB geri adım attı. AK Parti ise son 2 yılda yapılan her şeyi sıraladı.

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Zeytinburnu'nda daha önce tahliye edilen 5 katli bina çöktü. Olaydan sonra bölgede inceleme yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "yapı tespiti için bazı binalara İBB'nin sokulmadığını" öne sürdü.

İmamoğlu, "İBB binalara sokulmuyor, kentsel dönüşümde engeller çıkarılıyor. Deprem bu şehrin gerçeği, kimsenin böyle bir lüksü yok" dedi.

İBB Başkanı'nın açıklaması, kısa sürede çok tepki gördü. Çökmenin yaşandığı Zeytinburnu'nda Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "İşiniz, muhatabı belirsiz suçlamalar yapmak değil. Sizi binalara sokmayan kim? Engel çıkaran kim?" dedi.

Tepkilerden sonra İBB'den geri adım geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu'nun 'bina sakinlerini kast ettiğini' söyledi. Sosyal medyadan açıklama yapan Ongun, "İBB, İstanbul’daki riskli bölgelerde ücretsiz bina testleri yapmakta, ne yazık ki bazı bina sakinleri de buna izin vermemekte. İBB Başkanımız, Zeytinburnu’ndaki açıklamasında bunu kastetmiş ve ikazda bulunmuştur. Uyarı herhangi bir kamu kurumu için değil vatandaşlarımız içindir" ifadelerini kullandı.

Ak Parti tek tek açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun bugünkü açıklamasıyla birlikte son iki yılda yaptıkları özetlendi. İşte o açıklamalar:

İstanbul’un “İnsafsız Yalan Aracı” bu sefer de ‘kentsel dönüşüm’ yalanını üretmiş. Şimdi gelin seçim zamanı verdikleri sözleri hatırlayalım ve 2 yılda ne yaptıklarına bakalım.

1) İBB Başkanı kentsel dönüşüm kapsamında yılda 20 bin, 5 yılda ise 100 bin konut yapacağını vadetti. 2 yılda 1 konut bile yapmadı.

2) Göreve gelir gelmez deprem bütçesinde %65 kesinti yaptı. AK Parti döneminde 1 milyar 019 milyon TL olan bütçeyi 347 milyon TL'ye düşürdü. AK Parti döneminde bütçede kentsel dönüşüm için ayrılan pay %5 iken, CHP döneminde %0,8’e düştü.

3) “İBB’nin yapı tespit çalışmaları engelleniyor” senaryosuyla mağdur edebiyatı yapan İBB Başkanı, İBB’nin sorumluluğunda acilen yenilenmesi gereken 4 bin bağımsız bölüm ve çok acil yıkılması gereken 224 ağır hasarlı bina için hala hiçbir şey yapmadı.

4) Peki AK Parti döneminde ne yapıldı? Kısaca anlatalım. Hastaneler başta olmak üzere İstanbul’daki kamu kurumlarının neredeyse tamamı depreme dayanıklı hale getirildi.

5) İstanbul’daki bütün okullar depreme dayanıklı şekilde yenilendi. Bütün viyadükler, köprüler, alt ve üst geçitler güçlendirildi. İBB’nin tüm hizmet binaları incelendi ve ihtiyaç duyulanlar için güçlendirme yapıldı.

6) CHP'nin bütün engelleme çabalarına rağmen AK Parti döneminde kentsel dönüşüm maksimum düzeyde hızlandırıldı. Örneğin, Mart 2021 tarihi itibariyle, 74 bin 612 riskli binadan 66 bin 468’i devletimiz tarafından yıkılıp yeniden yapıldı.

7) Geriye kalanların ise tahliye ve yıkımına ilişkin yasal süreçleri devam ediyor. Toplam 386 bin 452 riskli bağımsız bölümden 334 bin 9 adedi hükümetimiz tarafından yenilenmiştir. Kamu binalarındaki yenilemeler için İstanbul’da yaklaşık 6 milyar TL kaynak kullanıldı.

8) Esenler, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa başta olmak üzere belediyelerimiz sınırlı imkanlara rağmen kentsel dönüşüm çalışmalarına hızla devam ederken daha büyük imkanlara sahip İBB’nin tembelliğini de kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.