CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut "cinsel istismar" iddiası üzerine istifa etti

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından göreve getirilen CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği iddia edildi. Öte yandan Süleyman Karabulut'un, bu olayın kapatılması için ailesine para verdiği öne sürüldü. Bu yaşananlar sonrası Karabulut görevinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladı..

Abone ol

CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman K., hakkında çıkan tecavüz iddiası üzerine görevinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladı. İddialara ilişkin adli ve idari soruşturmalar başlatıldı.

Sabah'tan Muhammed Uzun'un haberine göre bir özel televizyon programına katılan ve İstanbul-Çerkezköy'de yaşayan 35 yaşındaki Erdal Taşdemir, sosyal medyada tanıştığı ve 5 ay sona evlendiği o zaman 16 yaşında olan B.Ç.'nin evlenmeden önce başkasından hamile kaldığını evlendikten sonra öğrendiğini anlattı. Erdal Taşdemir, eşinin bir süre sonra evden kaçarak başka sevgilisinin yanına gittiğini söyledi.

2018 yılında Malatya'da bir yurtta kalan ve 16 yaşında olan B. Ç. İle Sosyal medya üzerinde tanıştıklarını söyleyen Erdal Taşdemir, "Sosyal medyada 5 ay konuştuk. 6 aylık hamileymiş, ben hamile olduğunu bilmiyordum, yaşını da bilmiyordum. Bana çocuğun babasının Süleyman K. olduğunu söyledi. Daha sonra başka sevgilisiyle kaçtı. Beni dolandırdı, benden olmayan çocuğu üzerime kaydettirdi, ondan kurtulmak istiyorum, boşanmak istiyorum. Üzerimden çocuğun komple alınmasını istiyorum. " ifadelerini programda ileri sürdü.

Anneye "10 bin tl para aldı" suçlaması

Programdaki iddiaya göre genç kızın yetiştirme yurdunda kalırken hamile kaldığı ileri sürüldü. Süleyman K. ile kızın annesinin komşu oldukları ileri sürüldü. Kızın annesinin de Süleyman K.'dan 10 bin TL para aldığı da program da iddia edildi. Kızın annesi böyle bir iddiayı kabul etmedi. Erdal Taşdemir, Malatya'ya gelerek B.Ç.'yı yetiştirme yurdundan alarak mahkemeye yaşını büyütmeye annesi ile birlikte gittiklerini de ileri sürdü.

Oda arkadaşı da canlı yayına katıldı

Malatya Kız Yetiştirme Yurdunda B.Ç. ile bir hafta oda arkadaşlığı yapan genç kız ise canlı yayına bağlanarak, "B.Ç. ise bebeğin babası Süleyman diye birisi demişti. Hatta 'Annem olayı kapatmak için para felan aldı' demişti. B.Ç.'nin ise şuanda nerede olduğu bilinmiyor. Ancak, Erdal Taşdemir, B.Ç.'nin İ.U. adlı şahsın yanında olduğunu ileri sürdü.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Canlı yayında ortaya çıkan iddialar üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı adli yönden soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ise idari soruşturma başlattığı, soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

"Chp'li yöneticiler yine kafalarını kuma gömmüş vaziyetteler"

AK Parti Malatya İl Başkanı avukat Ali İhsan Koca; "Üzerlerine vazife olmayan her konuda konuşan, pervasızca iftiralar, yalanlar savuran CHP'li yetkililerin bir kız çocuğuna tecavüz eden CHP'li ilçe başkanı için tek kelime etmemeleri kanımıza dokunmuştur" dedi. Ali İhsan Koca şunları söyledi:

"Birkaç gündür Malatya gündemini meşgul eden çirkin bir hadise ile alakalı olayın kesinleşmesi ile birlikte bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi Kale İlçe Başkanının basına da yansıdığı şekilde 16 yaşında bir kız çocuğuna tecavüzü haberleri ile gerçekten kahrolduk. Bu utanç verici, acı verici olayın Malatya'mız ile anılması da bizleri yaralayan ikinci bir durum olmuştur."