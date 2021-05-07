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UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Roma'yı eleyen Manchester United ile Arsenal'ı saf dışı bırakan Villarreal finale yükseldi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu: Manchester United-Villarreal. İngiliz ekibi Manchester United, yarı finalde Old Trafford'da 6-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Roma'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen adını finale yazdırdı. İtalyan temsilcisinin gollerini 57'de Edin Dzeko, 60'ta Bryan Cristante ve 83'te Nicola Zalewski attı. Manchester United'ın gollerini ise 39 ve 68'de Edinson Cavani kaydetti.

Londra'da gol yok
Villarreal, İspanya'da 2-1 galip bitirdiği karşılaşmanın rövanşında Arsenal ile Londra'da 0-0 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen diğer takım oldu.

Villarreal, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıktı.

UEFA Avrupa Ligi finali, 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

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