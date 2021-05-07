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Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi hakkında gözaltı kararı

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KATAR'da Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi hakkında "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

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Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, belge ve raporların incelenmesinin ardından böyle bir karar alındığı ifade edildi.

"GÖREVİN KÖTÜYE KULLANILMASI" SUÇLAMASI
Raporlarda "kamu malına zarar verilmesi ve görevin kötüye kullanılması" gibi suçlamaların yer aldığı ve güvenlik güçlerine Maliye Bakanı İmadi'nin gözaltına alınması talimatı verildiği belirtildi.

GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILACAK
Açıklamada ayrıca, suçlamalarla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılacağı kaydedildi. Katar'da 2013'ten bu yana Maliye Bakanı olan İmadi, aynı zamanda Katar Hava Yolları (Qatar Airways) Yönetim Kurulu Başkanı ve Katar Ulusal Bankası (Qatar National Bank) Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyordu.

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