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Bodrum'da eski milletvekilinin cipinde yangın çıktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, eski Mardin milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü.

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Mardin 22. Dönem Milletvekili Bölünmez'in kullandığı 06 K 5544 plakalı lüks cipin motor kısmında, Bodrum ilçesi girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Bölünmez, aracını durdurup yol kenarına park ederek cipten uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aracın motor kısmındaki yangın, ekiplerin yaptığı müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Lüks cipte büyük çapta hasar oluştu. Polis ekipleri yangın söndürme çalışması sırasında çevre güvenliği aldı.

Bodrum Emniyet Müdürü Mete Durukan'da bölgeye gelerek Bölünmez'e geçmiş olsun dileğinde bulundu, ekiplerden bilgi aldı. Yangın sırasında bir süre kapanan kara yolu, cipin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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