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Kırıkkale'de tuvalete ve tezgaha saklanmaları fayda etmedi! Yakayı ele verdiler

İhlas Haber Ajansı

KIRIKKALE'de ruhsatsız bir kıraathaneye "kumar" baskını yapan polis, ceza yememek için saklanan 2 kişiyi tuvalette, 2 kişiyi de tezgah altında yakaladı.

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Kırıkkale Valiliği koordinesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tam kapanma" uygulaması nedeniyle kapalı olması gereken mekanlarda "kumar" oynayan kişilere yönelik operasyon düzenliyor. Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, bu kez Gündoğdu Mahallesi'ndeki ruhsatsız bir kıraathaneye "kumar" baskını yaptı. Kıraathane önünde bir süre bekleyen polis, kapının açılmasıyla içeri girdi.

Ceza yememek için saklanan 2 kişiyi tuvalette, diğer 2 kişiyi de tezgah altında yakaladı. Sobadaki iskambil kağıtları ile masa altına zulalanan bira şişeleri de polisin gözünden kaçmadı. Burada alkol alıp "kumar" oynayan kişilerin kimlikleri toplanarak GBT sorgulaması yapıldı. Korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle de 12 kişiye 6 bin 250'şer liradan toplamda 75 bin lira idari para cezası uygulandı.


31 bin 250 lira idari para cezası
Diğer bir "kumar" operasyonu ise Sanayi Mahallesi'ndeki bir oto tamir dükkanına yapıldı. Kepengi açtıran polis, içeride ki 5 kişinin "kumar" oynadığını tespit etti. Tedbirleri ihlal eden 5 kişiye de toplamda 31 bin 250 lira idari para cezası verildi.

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