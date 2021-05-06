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Kayseri'de olduğunu kimse bilmez! Ünlü yönetmen Elia Kazan'ın evinin haline bakın

Kayseri'de olduğunu kimse bilmez! Ünlü yönetmen Elia Kazan'ın evinin haline bakın

ABD'li ünlü yönetmen Elia Kazan'ın 4 yaşına kadar anne ve babasıyla birlikte yaşadığı ev harabeye döndü.

Kayseri'de olduğunu kimse bilmez! Ünlü yönetmen Elia Kazan'ın evinin haline bakın

KAYSERİ Melikgazi ilçe merkezine 6 kilometre mesafedeki kırsal Germir Mahallesi, 12'nci yüzyılda kuruldu. 20'nci yüzyılın ilk çeyreğine kadar, Ortodoks Rumlar, Apostolik ve Ortodoks Ermeniler ve Müslüman Türkler, Germir'de birlikte yaşadı. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra diğer kültürler ayrılırken, sadece Türkler yaşamaya başladı. 

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Kayseri'de olduğunu kimse bilmez! Ünlü yönetmen Elia Kazan'ın evinin haline bakın

Germir aynı zamanda, 3 kez Oscar kazanan, 5 kez de aynı ödüle aday gösterilen, çok sayıda prestijli ödülün de sahibi olan dünyaca ünlü Yunan asıllı ABD'li yönetmen Elia Kazan'ın da ata memleketi. 

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Kayseri'de olduğunu kimse bilmez! Ünlü yönetmen Elia Kazan'ın evinin haline bakın

1909 yılında doğan Elia Kazan, 4 yaşına kadar Germir'de yaşadı. Halıcılık yapan Kazan'ın ailesi 1913 yılında ABD'ye göç etti.

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Kayseri'de olduğunu kimse bilmez! Ünlü yönetmen Elia Kazan'ın evinin haline bakın

Ailenin Germir'de göç ettikleri ev ise o günden sonra kaderine terk edildi.

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