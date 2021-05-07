'Pençe'yi yiyen PKK elebaşı Cemil Bayık'tan Kürtlere hem hakaret hem tehdit!

TSK'nın 'Pençe' operasyonlarıyla büyük darbe yiyen PKK'nın elebaşılarından Cemil Bayık, operasyonu durdurtamadıkları için Kürtlere hakaret edip, "Bunun hesabını soracağız" diyerek bölge halkını tehdit etti...

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Irak'taki terör kamplarına vurulan ağır darbelerle köşeye sıkışan PKK elebaşılarından Cemil Bayık, harekâtın durdurulması için, saklandığı delikten görüntülü mesaj yayımladı.

Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşların kendilerine destek vermediğini, sessiz kaldığını söyleyen teröristbaşı Bayık, Kürtlere hem hakaret etti hem de 'operasyonun durdurulması çalışmayanları affetmeyeceğiz" diyerek Kürt halkını tehdit etti. Başık şuylö konuştu:

Kürt olamazlar! Hesabını soracağız...

"Kendine Kürt'üm, sosyalistim, devrimciyim diyenler neden hâlâ sessiz. Avrupa'da, Türkiye'de kimse kamuoyu oluşturmuyor. Operasyonlara karşı çıkmayanlar değil demokrat, Kürt bile olamaz. Bize destek olmayan, operasyonların durdurulması için gerekli tepkiyi göstermeyenleri affetmeyeceğiz."

Bayık, PKK elebaşılarından Murat Karayılan'ın da bir süre önce destek çağrısında bulunduğunu, ancak karşılık bulmadığını belirtti.