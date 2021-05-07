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Eden Hazard Real Madrid taraftarından özür diledi

Real Madrid'in Belçikalı futbolcusu Eden Hazard, “Üzgünüm, Real Madrid taraftarlarını üzmek istemedim. Özür dilerim. Benim hayalim hep Real Madrid’de oynamaktı ve buraya da kazanmaya geldim. Haydi La Liga için savaşalım. Hala Madrid!” dedi.

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Real Madrid'in Belçikalı futbolcusu Eden Hazard, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında deplasmanda Chelsea'ye 2-0 yenilerek elendikleri maçın ardından eski takım arkadaşlarıyla şakalaştığı görüntüleriyle ilgili gelen tepkiler sonrasında taraftardan özür diledi.

''Rencide etmek gibi bir niyetim yoktu''
Eden Hazard, sosyal paylaşım sitesindeki resmi hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Üzgünüm. Bugün hakkında yazılanları okudum ve Madrid taraftarlarını rencide etmek gibi bir niyetim yoktu. Madrid'de oynamak her zaman hayalimdi ve buraya kazanmaya geldim. Sezon bitmedi ve birlikte lig şampiyonluğu için mücadele edeceğiz. Haydi Madrid." ifadelerini kullandı.

Belçikalı futbolcu, karşılaşmanın ardından Chelsea'deki eski takım arkadaşlarıyla oldukça neşeli bir şekilde, gülerek, şakalaşmış ve bu görüntüler basında yayımlanmıştı.

Saygısızlık yorumları yapılmıştı
İspanyol basınında, Hazard'ın "saygısızlık ettiği, elenmelerinden hiçbir şekilde üzülmediği" yazılarak, Real Madrid'den gönderilmesini savunan yorumlar yapılmıştı. Real Madrid taraftarları da sosyal paylaşım sitelerinde Hazard'ı hedef alan ifadeler paylaşmıştı.

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