Fatih Terim'e çağrı: Bir yıl daha devam et, sakın görevi bırakma

Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Ahmet Özdoğan, “Galatasaray’da kaotik bir durum var. Mustafa Cengiz'in yeni bir futbol aklı getirme lüksü yok. Terim bu nedenle bir yıl daha kalmalı” diye konuştu.

Galatasaray Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul'un pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte, Haziran 2021 tarihi hedeflenerek planlandığını duyurdu. Son olarak Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı.

Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Ahmet Özdoğan, Takvim'e çarpıcı açıklamalar yaptı. Daha önce Mustafa Cengiz yönetiminin genel kurul kararını mahkemeye taşımasının ardından Genel Kurul'un verdiği kararı savunan Özdoğan "Genel kurul kararını savunduğum için beni hain ilan edenler şimdi 'Yönetimden istifa ediyoruz' diyorlar, açıklama yapıyorlar.

''Bir yıl daha devam et, sakın görevi bırakma''

Şu anda Galatasaray'da kaotik bir ortam var. Buradan Galatasaray camiasına ve Fatih Terim'e sesleniyorum. Hocam ne yap, ne et bir yıl daha devam et, sakın görevi bırakma. Sen Divan Kurulu'nun bir üyesisin. Şu anda Galatasaray futbol takımının başında bir yıl daha devam etmen gerekiyor.

''Yeni yönetim seçilince ne gerekiyorsa yapılır"

Maalesef seçim iptal edildi. Ne zaman yapılacağı konusunda da henüz bir netlik yok. Bu yönetimin başka bir futbol aklını takımın başına getirme gibi bir lüksü yok! Şu anda mevcut kadroyu en iyi bilen isim Fatih Terim'dir. Bu kaotik ortam geçene kadar Fatih Terim takımın başında kalmalıdır. Yeni yönetim seçilince ne gerekiyorsa yapılır" dedi.