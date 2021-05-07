Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 20 bininci üyesini kabul etti! Hem başörtülü hem de ramazan...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları’nın 20 bininci üyesi olan Remziye Yılmaz’ı makamında kabul etti. Ramazan ayında 20 bininci üye olarak başörtülü bir isme yönelik profram "zamanlaması manidar" olarak nitelendirildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kadın kollarının 20 bininci üyesi Remziye Yılmaz ile yaptığı görüşmede, gençlerin ve kadınların siyasette aktif görev almasını istediğini söyledi. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz, Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel ve Diyarbakır Kadın Kolları İl Başkanı Behiye Küden eşlik etti.

20 bininci üye Diyarbakır'dan!

Kılıçdaroğlu, 20 bininci üye Yılmaz’a, 'Özgür ve Adil Bir Türkiye için Yürüyüş' kitabını imzalayarak armağan etti. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, 20 bininci üyenin Diyarbakır’dan çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yılmaz’a ne iş yaptığını sordu.

Ev kadınıyım ama artık...

Yılmaz ise “Ev kadınıydım ama artık CHP’de çalışıyorum. CHP çatısı altında bir mücadeleye girdim ve sokaklarda olacağım” dedi. Kılıçdaroğlu, “CHP iktidarında Doğu ve Güneydoğu bölgesine daha çok destek vereceğiz” derken Aylin Nazlıaka’ya da örgütlenme çalışmalarını sürdürmeleri mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu, dün Ege Bölgesi ilçe belediye başkanlarıyla da bir toplantı yaptı ve pandemi döneminde borcundan dolayı kimsenin suyunun kesilmemesi gerektiğini belirtti.